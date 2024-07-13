Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бизнес-коуча Закхайм обвиняют в мошенничестве

Бизнес-коуча Закхайм обвиняют в мошенничестве

В Москве арестовали бизнес-коуча Наталью Закхайм по подозрению в мошенничестве Известная бизнес-коуч и автор книги о бизнесе Наталья Закхайм арестована в Москве вместе со своим мужем Андреем Красновым и их бизнес-партнером Любовью Струлевой.

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