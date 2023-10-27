Инспекторы ВАИ ЦВО провели акцию «Ремень безопасности» в Татарстане

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и всегда пристегиваться ремнями безопасности, а при перевозке юных пассажиров использовать детские удерживающие устройства.
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