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Дмитрий Бивол поднялся на седьмое место в общем рейтинге лучших бойцов от ESPN

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на седьмую строчку рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии издания ESPN.

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