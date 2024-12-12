На Кубани торжественно отметили юбилей краевого парламента

Среди почетных гостей были депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин, Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, депутаты ЗСК всех созывов, заместители Губернатора, руководители судебных, правоохранительных и контролирующих органов, федеральных служб края, главы муниципалитетов и руководители представительных органов местного самоуправления, общественных организаций.
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