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На Кубани торжественно отметили юбилей краевого парламента

На Кубани торжественно отметили юбилей краевого парламента

Среди почетных гостей были депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин, Главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, депутаты ЗСК всех созывов, заместители Губернатора, руководители судебных, правоохранительных и контролирующих органов, федеральных служб края, главы муниципалитетов и руководители представительных органов местного самоуправления, общественных организаций.

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