Как дебилы на экскурсию в "красную зону" сходили

Ну, все наверняка в курсе про "письмо врачей" и "письмо сволочей" : Так вот, понятное дело : все более-менее известные антиваксеры, коих пригласили на экскурсию в "красную зону" ковидника, под разными предлогами с этой темы трусливо соскочили.