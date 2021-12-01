Медвежий угол

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Как дебилы на экскурсию в "красную зону" сходили

Как дебилы на экскурсию в "красную зону" сходили

Ну, все наверняка в курсе про "письмо врачей" и "письмо сволочей" :    Так вот, понятное дело : все более-менее известные антиваксеры, коих пригласили на экскурсию в "красную зону" ковидника, под разными предлогами с этой темы трусливо соскочили.

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