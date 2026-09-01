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Большинство россиян работают в гендерно-доминируемых профессиях

Большинство россиян работают в гендерно-доминируемых профессиях

Гендерная поляризация на российском рынке труда значительно выше, чем в Европе: доля смешанных профессий в России всего 4–5%, тогда как в странах Европы — 20%.

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