Футболист Кокорин должен 48,5 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД

Российский футболист Александр Кокорин должен 48,5 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД, передает Mash на спорте.
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