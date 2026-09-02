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Газета.ру

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Футболист Кокорин должен 48,5 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД

Футболист Кокорин должен 48,5 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД

Российский футболист Александр Кокорин должен 48,5 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД, передает Mash на спорте.

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