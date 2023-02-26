Значимый взрослый: как не «сломать» ребенка и всю его жизнь?

Значимый взрослый это человек оказывающий наибольшее влияние на жизнь ребенка в раннем детстве. Близкий, надёжный, опытный наставник, позволяющий реализовывать свои таланты и достигать интересы без риска быть покинутым, униженным, отвергнутым или раскритикованным.