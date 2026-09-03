Организаторов концертов Канье Уэста в Петербурге заподозрили в мошенничестве

Организаторов концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге заподозрили в мошенничестве. Они собрали с фанатов около 3 миллиарда рублей, но договор с «Газпром Ареной» не заключен.
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