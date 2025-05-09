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Спички - не игрушка

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  • Балу -
    Если бы СССР ответил Европе тем же, что эти "евроцивилизаторы" устраивали в СССР во время Второй мировой войны, там д...Какая судьба была...
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Истерички и война

Истерички и война

Наблюдаемая истерика после событий под Крымом и Новороссийском с традиционными криками «доколе!!!!» — стандартный цикл для аудитории, которая четвёртый год не способна усвоить базовый принцип: война — это постоянные потери и постоянная угроза.

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