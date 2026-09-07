«Высокие связи»: дама в парандже с чужим паспортом рожала в Калуге — врач заметил вклейку, а брат попался на камерах

Таинственная пациентка в калужском роддоме: как чужой паспорт, паранджа и семейная афера привели к неожиданному финалу Тихий и размеренный день в приемном отделении родильного дома одного из провинциальных центров под Калугой внезапно превратился в настоящий детективный триллер, когда в коридоре появилась пациентка в глухой парандже.