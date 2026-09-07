Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 022 подписчика

«Высокие связи»: дама в парандже с чужим паспортом рожала в Калуге — врач заметил вклейку, а брат попался на камерах

«Высокие связи»: дама в парандже с чужим паспортом рожала в Калуге — врач заметил вклейку, а брат попался на камерах

Таинственная пациентка в калужском роддоме: как чужой паспорт, паранджа и семейная афера привели к неожиданному финалу Тихий и размеренный день в приемном отделении родильного дома одного из провинциальных центров под Калугой внезапно превратился в настоящий детективный триллер, когда в коридоре появилась пациентка в глухой парандже.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Константин Самарин
Константин Самарин

И сразу возникает несколько вопросов: 1. Как мог мигрант со стройки подделать паспорт, если там не только фото переклеено, но и шрифт на странице другой? Не на стройке-же, или в общаге для мигрантов оборудована типография. 2. Почему утерявшая два года назад паспорт реальная Светлана, не обращалась в полицию, всвязи с утерей? Ведь тогда номер па порта сразу-бы засветился, как недействительный. 3. Для чего вообще, иностранка воспользовалась паспортом россиянки, когда спокойно могла попросить его у своей хоть немного похожей соотечественницы, в больнице ни кто внимательно вглядываться в лица не стал-бы. 4. Иностранкам и так, в России скорая медицинская помощь оказывается бесплатно, не смотря на гражданство. Для чего нужен был весь этот спектакль?

Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Все хотелки орд пришлых, в том числе и перечисление налогов в бюджет, социальные и пенсионные выплаты, образование, здравоохранение и т.д. за счет "народных" избранников, политиков, чиновников, бизнесменов и т.д. с их личных доходов. Поверьте завтра примут такие законы, что обяжут их оплачивать все хотелки коренного населения...

Профиль пользователя Афоня
Афоня

Ну действительно, ребенок не будет ждать пока разберутся. Приняли роды, все хорошо. Но потом счет на оплату за оказанные медицинские услуги. Пусть возмещают расходы.