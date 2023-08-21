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Сергей Барбашев: «Любой хоккеист раз в неделю может спокойно попить пива и пожарить хороший стейк»

– Следят ли хоккеисты за калориями, чтобы не набирать лишний вес? – Это очень индивидуально, у каждого свой подход.

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