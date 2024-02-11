Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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