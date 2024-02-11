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«Вот и всё! Это пощёчина всем СМИ стран НАТО!» — французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

«Вот и всё! Это пощёчина всем СМИ стран НАТО!» — французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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