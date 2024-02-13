В Смоленске суд арестовал семейного тирана

Мужчина скрывался от правосудия, его даже объявили в межгосударственный розыск Сафоновский районный суд постановил заключить под стражу местного жителя, который находился в межгосударственном розыске за жестокое насилие над своими детьми.
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