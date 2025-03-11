Стрижки в азиатском стиле и укусы агрессивных собак: откровения владивостокского грумера

Во Владивостоке активно развивается культура ухода за домашними животными. Ещё 10 лет назад о существовании салонов для животных знали разве что те, кто отправлял своих питомцев на международные выставки.
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