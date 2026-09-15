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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суд в Лозанне зарегистрировал иск Крамника против ФИДЕ на 675 тысяч долларов

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник  заявил, что его гражданский иск против Международной шахматной федерации (ФИДЕ) зарегистрирован в суде Лозанны.

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