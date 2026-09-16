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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» выпустит 11 россиян в старте на матч с «Крыльями»: «Из них 6 воспитанников клубной академии. Самый русский коллектив – это наш «Локомотив»

«Локомотив» отметил преобладание воспитанников в своем стартовом составе на матч с «Крыльями Советов».

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