Хорошо ли живут в соседней Финляндии? Показываю квартиру обычной семьи в небольшом городке

IK

Irina Krasnova

Всевозможными штрафами людей приучили к дисциплине. За скобками остался также вопрос про обслуживание, цену за КУ и за аренду. Да, и также, спасибо, дровами топить мы не собираемся - для нас это -прошлый век , да и опасно - не хотим травиться угарным газом! Были в финляндии несколько лет тому назад - не впечатлила и все очень дорого - за три бутерброда заплатили почти 40 евро.. (( Да, и ещё: вот мы, например, не хотим, чтобы наши дети росли в гейропе с такими ценностями, как однополые браки и пр. школьная пропаганда! Знаю семью, которая переехала в финляндию с маленьким сыном много лет назад, так вот , этот мальчик вырос и стал геем , приезжал раньше (до СВО) периодически в РФ с тем, чтобы за деньги совращать несовершеннолетних ребят (( Мерзко и гадко!