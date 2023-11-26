Этот обзор для меня немного личный. Разглядываю дом — и провожу параллели с собственной жизнью. Сравниваю с местом, где провела детство.
Хорошо ли живут в соседней Финляндии? Показываю квартиру обычной семьи в небольшом городке
Комментарии
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Валерий Хромылев
Но наверное соотношение оплаты за данное жильё и какие то услуги в таком доме и месте проживание значительно меньше чем подобное в центре городка. И какие услуги оказывают компании обслуживающие городские власти? Есть ли там сборы на капремонт и какую долю от всех оплат занимают это графа?
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5 час.
IK
Irina Krasnova
Всевозможными штрафами людей приучили к дисциплине. За скобками остался также вопрос про обслуживание, цену за КУ и за аренду. Да, и также, спасибо, дровами топить мы не собираемся - для нас это -прошлый век , да и опасно - не хотим травиться угарным газом! Были в финляндии несколько лет тому назад - не впечатлила и все очень дорого - за три бутерброда заплатили почти 40 евро.. (( Да, и ещё: вот мы, например, не хотим, чтобы наши дети росли в гейропе с такими ценностями, как однополые браки и пр. школьная пропаганда! Знаю семью, которая переехала в финляндию с маленьким сыном много лет назад, так вот , этот мальчик вырос и стал геем , приезжал раньше (до СВО) периодически в РФ с тем, чтобы за деньги совращать несовершеннолетних ребят (( Мерзко и гадко!
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5 час.
ВС
Валерий Сорокин
Я почему уверен, что Линда преднамеренно в темных тонах, описывает место,где прожила в детство. В СССР жилье предоставляли бесплатно, в от финляндии и прочее. И выдавали как пишет в деревянных бараках, поздние 2-5 эт. домах. И если ваше градообразующее предприятие, забило на уровень жизни своих работников, то в этом случае, есть вина и работников. И дом в котором вы живете в финляндии в 21 веке, это те же бараки, за проживание в которых платите деньги.Интерьер показанный в доме, скудный. И по суди поменяла шило на мыло. Да жить там, и боятся что могут отобрать детей.
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4 час.
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