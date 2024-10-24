Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Московская транспортная прокуратура рассмотрит возможные нарушения прав сотрудников «Аэрофлота». В ходе встречи с представителями компании обсуждались проблемы, связанные с трудовыми правами экипажей, режимом работы и отдыха, а с также защитой от нарушений со стороны пассажиров.