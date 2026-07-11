Ариана Гранде покинула сериал «Американская история ужасов: 13» из-за конфликтов с туром

Известно, что основная причина отмены участия Арианы Гранде в новом сезоне сериала «Американская история ужасов», официально названном «American Horror Story: 13», связана с её мировым гастрольным туром «Eternal Sunshine».
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