Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

859 подписчиков

Зеленский промахнулся и пытается выкрутиться из скандала

Зеленский промахнулся и пытается выкрутиться из скандала

Голосование за назначение нового министра обороны в Верховной раде отложено до проведения еще одной встречи диктатора Зеленского и «соросёнка» Михаила Фёдорова, на сохранении в должности которого настаивала собравшаяся сегодня в центре Киева толпа грантоедов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии