Голосование за назначение нового министра обороны в Верховной раде отложено до проведения еще одной встречи диктатора Зеленского и «соросёнка» Михаила Фёдорова, на сохранении в должности которого настаивала собравшаяся сегодня в центре Киева толпа грантоедов.