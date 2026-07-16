Голосование за назначение нового министра обороны в Верховной раде отложено до проведения еще одной встречи диктатора Зеленского и «соросёнка» Михаила Фёдорова, на сохранении в должности которого настаивала собравшаяся сегодня в центре Киева толпа грантоедов.
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