На Ямале обсудили поддержку коренных малочисленных народов Севера

В музее новейшей истории Ямала состоялась встреча общественников с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, полномочным представителем Президента в УФО Артёмом Жогой и руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.
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