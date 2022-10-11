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Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

Высокоточными ударами по Украине ВС России выведи из строя инфраструктуру в крупных городах, однако ключевые здания где базируется военное и политическое руководство страны не были затронуты специально, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

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