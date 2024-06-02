Голикова сдает позиции. В правительстве наконец поняли, с кем имеют дело

Сергей Федотов

Уже с десяток лет, как бы не больше по сети гуляет выражение: "Хочешь загубить дело - поручи его Голиковой". Арбидол продвинуть сумела, на вакцине навариться всем своим семейством тоже. В остальных делах ничем хорошим не замечена.