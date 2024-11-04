Основатель «Рыбаря» дал интервью американской газете, несмотря на охоту Госдепа

Создатель проекта «Рыбарь» (в него входят одноименный telegram-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте») Михаил Звинчук дал интервью американским журналистам и вновь опроверг слухи о том, что он как-то связан с вмешательством в американские выборы.