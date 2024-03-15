Бизнесмен Чеканов: внимательное изучение сайта поможет избежать обмана со стороны интернет-магазина

Один из недостатков онлайн-покупок — вероятность несоответствия качества товара ожиданиям. Как не столкнуться с мошенниками при заказах в Сети, рассказал основатель сервиса внутригородской доставки и сети экспресс-складов «Даркстор у дома» Кирилл Чеканов в беседе с «Известиями».
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