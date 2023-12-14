Ушел из Следственного комитета, чтобы работать барбером, и стал звездой Тиктока. Поговорили с барбером из Бобруйска, который терпеливо стрижет маленьких детей - и собирает миллионы просмотров ВидеоВладислава Якушина можно назвать не только самым известным барбером Бобруйска, но и всей Беларуси.
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