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Сон о 0:3 от «Фулхэма»: «Это неприемлемо, ведь мы представляем «Тоттенхэм». Каждый должен посмотреть в зеркало и сказать: «Это моя вина»

«Это очень разочаровывает и раздражает. Каждый должен посмотреть в зеркало и сказать: «Это моя вина».

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