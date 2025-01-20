Экономист Бровчак назвал сумму повышения пенсий с февраля: «Приятный сюрприз почти для 40 млн россиян»

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Доцент департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Сергей Бровчак сообщил, что в феврале 2025 года будет проведено дополнительное повышение размера страховой пенсии.
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