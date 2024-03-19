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В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктов

В Белгородской области начнут выдачу продуктов жителям нескольких населенных пунктов

Жители ряда населенных пунктов Белгородской области, в которых из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются перебои в работе магазинов, смогут получать бесплатные продуктовые наборы с четверга, 21 марта.

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