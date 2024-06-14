Отмена МАКС-2024: что стоит за решением о переносе авиасалона Елена ГалицкаяМеждународный авиакосмический салон, запланированный на 2024 год, вновь подвергся изменениям в связи с повышенными мерами безопасности.
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