Офицер из Татарстана награжден Георгиевским крестом за спасение бойцов

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Ильмирой Гареевой В пятый отпуск с фронта лейтенант Рамис из Альметьевска потратил не на отдых, а на то, чтобы выполнить свое слово — найти и лично поблагодарить лениногорских школьниц, чьи детские письма и самодельный чай он хранил у сердца.