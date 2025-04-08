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Татар-информ

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Офицер из Татарстана награжден Георгиевским крестом за спасение бойцов

Офицер из Татарстана награжден Георгиевским крестом за спасение бойцов

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Ильмирой Гареевой В пятый отпуск с фронта лейтенант Рамис из Альметьевска потратил не на отдых, а на то, чтобы выполнить свое слово — найти и лично поблагодарить лениногорских школьниц, чьи детские письма и самодельный чай он хранил у сердца.

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