Врач Малышева призвала россиян не обращаться к психологам при депрессии

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, что психологи не обладают необходимыми знаниями для лечения депрессии и не понимают клинического течения данного заболевания.
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