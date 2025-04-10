Средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Курской области

Российские системы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Курской области, заявили в Минобороны России. «Около 07:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Курской области», — говорится в сообщении.