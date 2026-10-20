Осень в маленьких городках и деревнях — необычайно живописное время. Здесь дворы шуршат листьями, из палисадников выглядывают хризантемы и физалисы, а жизнь словно нарочно сбавляет шаг, позволяя рассмотреть то, мимо чего в мегаполисе обычно проходят, не глядя.
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