В «Мастерской „12“» Никиты Михалкова Михаил Ефремов играет в спектакле «Без свидетелей». В Сети разошелся фрагмент: 62-летний актер в одних семейных трусах бегает по сцене за Анной Михалковой.
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