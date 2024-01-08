В сеть слили номер телефона актера из сериала "Слово пацана"

Исполнитель роли Зимы признался, что ему названивают каждые десять минут Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в популярном сериале "Слово пацана", рассказал о том, что номер его телефона слили в сеть.
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