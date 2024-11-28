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Царьград

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Активист Бородин назвал заявил о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Активист Бородин назвал заявил о 70 объектах недвижимости Макаревича* в России

Музыкант Андрей Макаревич* владеет примерно 70 объектами недвижимости в России.Андрей Макаревич*, музыкант и основатель группы «Машина времени», может являться собственников порядка 70 объектов недвижимости в России.

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Амара Карпова
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