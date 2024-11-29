Банк России представил 25 вариантов изображений для нового дизайна купюры 1000 рублей. Обновленный вариант ЦБ показывал еще в 2023 году, но тогда он вызвал шквал критики из-за изображения храма без креста на куполе.
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