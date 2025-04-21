Футбольное поле на Волокно оказалось ничейным

<p style="text-align:justify"><img alt="" src="/upload/posts/61349/files/1.jpg" style="float:left; height:233px; margin:10px; width:400px" />Когда-то здесь царила жизнь – играли дети, команды из других районов и даже городов приезжали, чтобы сразиться за звание лучших футболистов.