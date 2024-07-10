Убивший 17-летнюю девушку забайкалец пойдет под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего забайкальца, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 17-летней жительницы Читы, сообщили в пресс-службе Следкома по Забайкальскому краю.
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