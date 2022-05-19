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«МЮ» и «Ньюкасл» обсуждают аренду Хендерсона. Продажа вратаря тоже не исключена (MEN)

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон близок к переходу в «Ньюкасл». По сведениям Manchester Evening News, стороны ведут переговоры об аренде на один сезон, также не исключается трансфер на постоянной основе.

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