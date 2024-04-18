"Известия": в Карелии появилась ракетная бригада вооруженная ОТРК "Искандер-М"

В Карелии в рамках усиления недавно сформированного Ленинградского военного округа новыми соединениями появилась отдельная ракетная бригада, вооруженная оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) "Искандер-М".
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