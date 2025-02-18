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salekhard.online

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Работодатели могут компенсировать расходы на рабочие места для людей с инвалидностью

Работодатели могут компенсировать расходы на рабочие места для людей с инвалидностью

Отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу выделяет работодателям субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью.

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