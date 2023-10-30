МИД: украинцы просят РФ помочь вернуть детей, которых забрали на Западе

Десятки живущих в западных странах украинских семей обратились в постпредство России при Организации Объединенных Наций (ООН), попросив помочь им вернуть детей, которых забрали западные специализированные службы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии