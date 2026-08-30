Армия России освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области, — Минобороны (КАРТА)

Армия России освободила Великий Прикол и Садки в Сумской области, — Минобороны. Бойцы группировки войск «Север» выбили врага из населённого пункта и расширили плацдарм для наступления к Сумам.
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