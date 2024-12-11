SPEEDME: в России продают новейший Aston Martin Vanquish за 59 млн рублей

На российский рынок снова вышел флагманский суперкар Aston Martin Vanquish 2024 года. Модель представлена в Москве у одного из дилеров по цене 59 миллионов рублей, о чем сообщили эксперты автомобильного издания SPEEDME.
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