Дипломат Щетинин: РФ желает президенту Бразилии скорейшего возвращения в строй

Москва желает бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве скорейшего возвращения в строй. Об этом, как информирует ТАСС, заявил Александр Щетинин, глава латиноамериканского департамента министерства иностранных дел Российской Федерации.
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