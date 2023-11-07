Американский телесериал «Зена — королева воинов» вышел на экраны в 1995 году. Съемки проходили в Новой Зеландии, всего было выпущено 134 серии, шесть сезонов, проект собрал миллионы поклонников по всему миру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии