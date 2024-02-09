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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции (СВО), характеру действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнению боевых задач.

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